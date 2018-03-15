Ярославль, 15 марта, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Власти Ярославля рассматривают несколько вариантов для размещения пончиковой Стаса Костюшкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Стеклянный вагончик друга мэра Ярославля Стаса Костюшкина на днях увезли с улицы Кирова. В мэрии тогда сказали, что у пончиковой закончился срок аренды.

Страница в Facebook Елены Богдановой Пончиковая на улице Кирова

Сейчас пончиковая находится на Даманском острове и она не работает. Рассматриваем варианты, куда она могла бы переехать. Это может быть проспект Ленина, один из парков города или тот же Даманский остров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Алексей Торопов.

В мэрии пообещали, что заведение не будет размещено в зоне ЮНЕСКО. Решение о дальнейшем месторасположении пончиковой обещают принять в начале апреля.