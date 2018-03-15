На 0,5% за неделю снизилось число безработных в России
Москва, 15 марта, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В России за неделю (с 28 февраля по 7 марта) численность безработных граждан снизилась на 0,5% и составила 799 тыс. 280 человек. Годом ранее этот показатель составлял 920 780 человек.
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 55 регионах России.
Рост численности безработных граждан отмечен в 27 субъектах РФ.
Не изменилась численность безработных в Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия), Чеченской Республике.
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Число работников, находившихся в простое, достигло 117 тыс. 640 человек.
На 1 марта 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения.
В Минтруда РФ отметили, что количество вакансий в органы службы занятости составило 1,4 млн единиц.
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Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в России начало расти с декабря 2017 года. В январе 2018 года был отмечен спад числа безработных на 3%, а затем безработица снова стала расти.
По данным опроса, в России ситуация на рынке труда стабилизируется. 57% граждан заявили, что за последние полгода у них стабильная работа, никакие изменения их не коснулись.
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