Симферополь, 15 марта, 2018, 14:11 — ИА Регнум. На новой Симферопольской ТЭС, которую планируют запустить во второй половине 2018 года, провели первый розжиг газовой турбины энергоблока. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

В частности, специалисты станции отработали системы управления и регулирования в переходных режимах и убедились в готовности турбины.

«Первый розжиг газовой турбины — важный этап пусконаладочных работ. Турбина отработала без сбоев, что подтвердило высокий уровень технической готовности к вводу энергоблока в эксплуатацию», — отметил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам сейчас на обеих электростанциях в Симферополе и Севастополе идёт монтаж энергоблоков второй очереди.

«Эффективное отечественное генерирующее оборудование, высокие экологические стандарты с учётом уникальной природы Крыма, безопасность и надёжность энергоблоков делают реализацию проектов строительства Таврической и Балаклавской ТЭС уникальным этапом развития страны и региона», — подчеркнул глава «Ростеха».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэнерго РФ Александр Новак во время рабочего визита в Крым президента России Владимира Путина 14 марта доложил, что первые энергоблоки Симферопольской (Таврической) и Севастопольской (Балаклавской) ТЭС будут запущены в конце мая, что обеспечит хороший резерв для энергоснабжения полуострова.

«В течение 2018 года мы закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем в Севастополе на июнь, а в Симферополе, наверное, во втором полугодии», — отметил министр.

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Также отметим, что в начале марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю оштрафовало госпредприятие «Крымэнерго» на 500 тысяч рублей, а потом и на два миллиона рублей за нарушения при подключении потребителей.

На предприятии это объяснили наличием больших проблем с подстанциями резерва трансформаторной мощности.