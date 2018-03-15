Москва, 15 марта, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о безотлагательности ответных мер России на шаги Великобритании, обвиняющей Москву в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

МИД. Москва

По его словам, окончательное решение за президентом России. В настоящее время Министерство иностранных дел и другие ведомства формулируют окончательное решение.

«Естественно, скажем так, они не заставят себя ждать», — сказал Песков, говоря об ответных шагах.

Говоря о позиции правительства Великобритании, Песков назвал ее «абсолютно безответственной» как с точки зрения дипломатических отношений, так и применительно к «конечным целям и интересам проведения реального расследования».

Обвинения в адрес России представитель Кремля назвал ничем не подкрепленными. Более того, они и звучать начали еще до того, как могла появиться хоть какая-то информация о примененном при отравлении веществе.

«Это само по себе говорит о присутствии, скажем так, в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России», — заключил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на действия правительства Великобритании Россия вышлет британских дипломатов. Произойдет это «скоро».

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с трибуны британского парламента обвинила Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон выслал 23 российских дипломата и заморозил двусторонние контакты на высшем уровне.