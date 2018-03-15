Барнаул, 15 марта, 2018, 13:49 — ИА Регнум. В течение ближайших двух лет (2018 — 2019 годы) 519 жителей Алтайского края получат новое жильё взамен аварийного. Всего планируется расселить 282 жилых помещения в 33 аварийных многоквартирных домах. Об этом сегодня, 15 марта, со ссылкой на главу региона Александра Карлина сообщает сайт регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ветхий дом

Из официального сообщения следует, что пока правительство РФ, согласно поручению президента Владимира Путина, определяется с новым порядком переселения граждан, в Алтайском крае уже подсчитали, что только в 2018 году финансирование из регионального бюджета составит порядка 300 миллионов рублей, а консолидированный ресурс (с учётом доли софинансирования муниципальных образований) составит 437 миллионов рублей.

Известно, что новые списки подлежащих расселению домов начали формировать задолго до завершения государственных программ. По состоянию на 1 января 2018 года в реестре Алтайского края числится 396 аварийных домов общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. В расселении нуждаются 10 тысяч жителей региона.

«Мы рассчитываем по результатам выполнения нашей региональной подпрограммы в этом году полностью снять проблему аварийного и ветхого жилья в Алейске, Славгороде, Первомайском, Павловском и Третьяковском районах. В других сельских территориях, вошедших в подпрограмму, а также в Барнауле и Новоалтайске будут расселены люди из домов, состояние которых эксперты определяют как критическое. Мы обеспечим в рамках действующего законодательства расселение людей на постоянной основе, также, как это осуществлялось в рамках федеральной программы», — отметил губернатор Александр Карлин.

Напомним, адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы в Алтайском крае уже завершена. Проект, предусматривающий расселение 153,53 тыс. кв. м жилья, в котором проживали 11,5 тыс. жителей, реализовывался на территории 24 муниципальных образований. Его общая стоимость составила 4,7 млрд рублей, большую часть из которых (3 млрд рублей) выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Вместе с тем в Бийске участники программы по переселению из аварийного жилья столкнулись с проблемой: планировка построенных для них квартир такая, что мебель из старого дома буквально нужно пилить.

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Ранее причина низкого качества социального жилья была озвучена властями Забайкалья. Установленная государством стоимость одного квадратного метра составляет всего 34 859 рублей, тогда как адекватная цена, по данным Госинспекции региона, начинается от 45 до 55 тысяч рублей. Поэтому добросовестные строители все чаще отказываются участвовать в таких невыгодных аукционах. В итоге за дело берутся мелкие и неопытные фирмы, многие из которых даже не читали Градостроительный кодекс.