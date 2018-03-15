Москва, 15 марта, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Подготовку по линии нелегальной разведки президент России Владимир Путин проходил до того, как в 1985 году начал работать в Дрездене (ГДР), сообщил сам президент в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова.

Слежка

По словам президента, он принимал участие как в обучении легальной разведке, так и нелегальной. Во время обучения Краснознаменном институте имени Андропова (ныне Краснознаменная Академия внешней разведки) Путину был присвоен псевдоним «Платов».

"Псевдонимы нам были выданы руководством курса… Связано с тем, что никто из слушателей не должен знать настоящую фамилию друг друга. Это естественное требование», — объяснил президент.

Подготовка по линии нелегальной разведки осуществлялась индивидуально, один на один с преподавателем.

Добавим, в июне 2017 года Управление нелегальной разведки СВР России отметило 95-лет работы. Тогда Путин сообщал, что его деятельность в органах внешней разведки была связана именно с нелегальной разведкой.

Понятие «нелегальная разведка» используется для обозначения разведчиков, которые под видом граждан иностранного государства или третьих стран работают без видимой связи с представительствами собственной страны. И наоборот, «легальные» разведчики действуют под дипломатическим прикрытием как граждане своей страны.

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