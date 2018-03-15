Санкт-Петербург, 15 марта, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Корректировка автотрассы, которую едва не пустили по воинскому захоронению на Пулковских высотах, будет проведена за счет АО «Экспофорум» — оператора одноименного конгрессно-выставочного центра, в котором проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Expoforum-center.ru «Экспофорум»

Речь идет о корректировке проектной документации этапа 2.2 транспортной развязки на «Экспофорум» в районе реки Пулковки. Как сообщало ИА REGNUM, строительство развязки обернулось скандалом. Во время подготовительных работ на глубине 20−25 см обнаружились человеческие останки. На Пулковских высотах в годы войны шли жестокие бои за Ленинград. Предполагается, что в обнаруженной братской могиле покоятся останки одной тысячи бойцов Красной Армии.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился приостановить работы. Сотрудники СКР проводят экспертизу найденных останков. Сроки завершения строительства развязки официально перенесены на 2019 год. Конкурс на определение подрядчика строительства этапа 2.2 транспортной развязки был отменен.

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Как подчеркивают сегодня в КРТИ, измененное планировочное решение будет учитывать границы братской солдатской могилы, определенные учетной карточкой воинского захоронения №282, которая была откорректирована представителями Министерства обороны РФ.

«В январе этого года Военным комиссариатом Колпинского и Пушкинского районов была предоставлена уточненная карточка, которая подтверждает наличие в данном месте захоронения. С учетом этих сведений развязка будет перепроектирована в обход захоронения», — отметили в КРТИ.

Проект транспортной развязки на КВЦ «Экспофорум» в районе р. Пулковки реализуется в рамках подготовки Санкт-Петербурга к проведению очередного Петербургского международного экономического форума.

Как отмечают в КРТИ, «Санкт-Петербург с уважением относится к памяти о подвиге русского народа, совершенном в боях за защиту Родины во время Великой Отечественной войны».

По словам чиновников, ситуация со строительством дороги осложнялась отсутствием точных сведений о наличии в данном месте захоронений: по данным централизованного учета четких границ объекта не было.