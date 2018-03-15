Ярославль, 15 марта, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Новый заместитель мэра Ярославля, дзюдоист Дмитрий Носов пока входит в курс дела на новой должности и не дает подробных интервью. По крайней мере, пресс-служба мэрии такой возможности на запрос ИА REGNUM не предоставила. Однако и без интервью составить мнение о новом руководителе города можно. В середине февраля Носов встречался со студентами Ярославского университета имени Демидова, сохранилась видеозапись этой встречи. В общении с молодежью Носов показал себя человеком неординарным.

Скриншот видеозаписи встречи Дмитрий Носов на встрече со студентами ЯрГУ

Например, он рассказал, что планирует избраться президентом России. И ему необходим опыт работы в исполнительной власти.

Я еще планирую на исполнительной должности поработать, причем, неважно, где. С федерального уровня готов уйти куда угодно, чтобы эту работу прочувствовать, как механизмы работают. Я знаю, как работают министерства, как устроена политика в нашем государстве. Но мне сейчас интересно на земле. В чем там проблемы и так далее», — сказал Дмитрий Носов.

Отметим, что на момент встречи конкурс на первого заместителя мэра был объявлен, и визит в Ярославль, наверняка, не был случайным: политик и спортсмен уже должен был если не подать документы, то размышлять об этом. На вопрос о том, что он собирается сделать на президентском посту, Носов сказал, что хочет добиться стабильности, довольно жестко высказавшись о российской действительности.

«Я приехал недавно в Японию и вижу, что за 20 лет ничего не поменялось. В Индонезии за 15 лет, в Сингапуре. И вот это стабильность. И люди понимают, что они живут по этим законам, и будет так. Что на тебя завтра не наедут менты какие-то, не отожмут у тебя. Что на тебя не напишут заяву, и к тебе не придет 1000 проверок, например. Что ставка рефинансирования не увеличится в разы, потому что кому-то захотелось что-то срубить. Это я называю стабильность», — сказал Дмитрий Носов.

Алексея Навального (в ответ на вопрос студентов) он назвал «мелким жуликом». И тут же сообщил, что готов взять его на работу в случае избрания президентом.

«Я Лешу Навального определяю как хорошего исследователя или киношника. В свое бы правительство я бы его пригласил возглавить следственный комитет. Иди — отлично. А с точки зрения системных вещей Навальный не предлагает ничего, что надо сделать», — полагает Носов.

Студенты спросили бывшего депутата Госдумы о его сотрудничестве с различными партиями. И здесь Носов не был банален. Он рассказал, как после завершения спортивной карьеры стал сторонником «Единой России» и, по его словам, много сделал для партии. Однако партия взаимностью не ответила.

Когда подошел момент избрания в Госдуму, у меня было самое большое разочарование. Я понял, что я, известный человек, стал средством. Меня просто использовали. Таких, как я, было человек 15−20. Но у меня тупо не было столько денег и за меня не позвонил кое-кто. И я увидел, что в партийных списках стали появляться люди, которых я вообще не знаю, кто это такие. Я, член бюро Высшего совета! Кто это? Что они сделали? Для меня это был удар. Потому что я никогда не платил ни за какие места в списке», — сказал Дмитрий Носов.

После этого известного спортсмена пригласила ЛДПР. И Носов избрался в Госдуму по Красноярскому краю от этой партии. Но незадолго до окончания срока полномочий случился конфликт с партийным руководством. Активисты созданного Носовым движения по борьбе с наркотиками «Антидилер» помогли задержать популярного рэпера Гуфа. А ЛДПР от своего коллеги открестилась, назвав все произошедшее «личным пиаром Носова». Партия не стала выдвигать депутата на новый срок. Сам Носов считает, что поплатился за свою принципиальность.

Я не привык лизать одно место и ходить с открытым ртом и поддакивать. Я показал себя как самостоятельный политик, имеющий свое мнение на правду и справедливость», — сказал Дмитрий Носов.

После конфликта с ЛДПР Носов снова пошел к «Единой России» — участвовать в праймериз по выборам в Госдуму. И опять его ждало разочарование. Политик полагает, что на итоги праймериз повиляло даже не руководство «Единой России», а… лидер ЛДПР.

Я пошел на праймериз «Единой России» одномандатником, думая, что это реальный механизм, отсев для кандидатов, и я в очередной раз обманулся. И тогда Жириновский лег костьми, поставил ультиматум: либо я, либо он. Была жесткая команда сверху: Носова убрать. Я окончательно понял гнилость этой системы. И единственный, кто мне предложил поддержку — это Зюганов, потому что Геннадий Андреевич меня уважает. И я пошел от них», — говорит Носов.

Но и коммунисты не помогли Носову попасть в Госдуму вновь. Участвуя в выборах по одномандатному округу как беспартийный кандидат, выдвинутый КПРФ, Дмитрий Носов уступил кандидату от «Единой России».

В этих политических историях политик не раз становился объектом внимания средств массовой информации. И большой любви к журналистам сам Носов не испытывает. Он считает, что СМИ «нагло врут».

90% СМИ не хотят работать. Они переписывали дипломы, наверно, когда учились, и привыкли к копирайтерству, переписыванию. Они где-то что-то услышали, и сразу это ставят. Только если это про Путина, то все будет со знаком плюс, а про кого-то другого — — со знаком минус. Суть неинтересна. 90% того, что мы читаем — это вранье, особенно заголовки», — категорично заявил студентам Носов.

Коснулся спортсмен и предстоящих президентских выборов, в которых он пока не участвует. Дмитрий Носов уверен — руководство страны выступает за честные выборы. Но вот люди на местах часто это руководство подводят.

«У нас в России есть люди, которые желают выслужиться, которые могут вбросить бюллетень. Они думают, что они добро делают, но на самом деле это преступники, их всех сажать надо, очень жестко. Я считаю, еще жестче должно быть законодательство, когда крадут не только голос, а волю и свободу народа. Но это делают частные люди», — говорит Дмитрий Носов.

Ярославская редакция ИА REGNUM полагает, что оценку кандидату на должность первого заместителя мэра Ярославля давать пока рано. Это должны сделать сначала депутаты муниципалитета Ярославля, которым предстоит процедура утверждения Носова на этот пост. А потом и сами ярославцы, которые увидят, как справляется со своими обязанностями новый чиновник, глядя на состоянии дорог, общественного транспорта, школ и садиков.

Одно очевидно: образ Дмитрия Носова мало схож с привычным образом чиновника местного самоуправления. И здесь его можно сравнить, пожалуй, с другим ярким политиком в истории Ярославля — Евгением Урлашовым. Будет ли карьера Носова более успешной — увидим в скором будущем.