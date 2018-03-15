Ярославль, 15 марта, 2018, 13:18 — ИА Регнум. 15 марта в Ярославле на улицах Чернопрудная и Академика Колмогорова открылись два детских сада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Новый детский сад принял малышей

Каждый садик рассчитан на 160 воспитанников, 7 групп общеразвивающей направленности, в штате каждого учреждения — по 14 воспитателей. Строительство детских садов согласно плану было завершено в конце 2017 года, а сегодня после получения необходимых лицензий дошкольные учреждения начали свою работу.

«Детские сады сданы в эксплуатацию, соответствуют всем необходимым нормативам. Они красивые, яркие и мы увидели по улыбкам ребят, что они им нравятся. Здесь новое кухонное оборудование, а вскоре за счет бюджета будут дополнительно приобретены новые паровые шкафы для приготовления полезных блюд», — сказал мэр города Ярославля Владимир Слепцов.

В детских садах современная техника, компьютеры, новое кухонное оборудование. В целях безопасности установлены камеры наблюдения, современная система пожаротушения. В садах находятся музыкальные инструменты, обустроены игровые комнаты. В новых дошкольных образовательных учреждениях назначены заведующие. Они также следили за стройкой и участвовали в процессе — например, когда дело касалось внутреннего оформления учреждений.

«Детский сад готов на 100%, сейчас открылись две группы — раннего и дошкольного возраста, сегодня пришли первые 29 детей. Группы оснащены полностью в соответствии с образовательным стандартом, все необходимое для развития детей у нас есть», — говорит Александра Истомина, заведующая детским садом №96.

В 2018 году в Ярославле запланировано строительство детского сада в Дзержинском районе, в настоящий момент мэрия города совместно с правительством Ярославской области отрабатывает механизм ведения строительства, подготавливаются проекты и необходимая документация.