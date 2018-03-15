Москва, 15 марта, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) направил запрос главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и генпрокурору Юрию Чайке по поводу готовящегося постановления правительства о запрете экспорта лома за границу из портов Дальнего Востока. Документы имеются в распоряжении ИА REGNUM.

Металлолом

В запросе парламентарий высказывает опасение, что с принятием проекта постановления правительства работы могут лишиться около 15 тыс. человек, работающих в отрасли, не считая прочих работников, связанных с отраслью.

Депутат полагает, что готовящийся проект постановления «направлен на улучшение положения крупного металлургического предприятия «Амурметалл» (Хабаровский край), которое монополизирует экспорт лома черных металлов», что противоречит антимонопольному законодательству.

«Как это вообще возможно, чтобы все порты ДВФО закрыли для отгрузки металла в интересах одного предприятия? Ладно, если бы «Амурметалл» смог бы в качестве компенсации обеспечить всех ломозатоговителей работой. Но они это не смогут сделать, а лом им вскоре придется собирать и производить не в Хабаровском крае, а завозить из Китая. Это серьезный урон всей металлургической отрасли Дальнего Востока», — уверен Рашкин.

Депутат просит Генпрокуратуру провести проверку законности и обоснованности действий должностных лиц, связанных с проектом постановления.

Запросы направлены на основании обращения представителя профсоюза ломозаготовителей и ломопереработчиков Т. Костиковой.

«Также известно, что таможенная служба должна усилить административные меры по отношению к предприятиям, которые экспортируют цветные лома — таким образом, ограничения на экспорт коснутся не только экспорта цветных металлов, что также несет определенные риски — как промышленности, так и трудоустройству местного населения», — говорится также в обращении Костиковой.

Вместе с тем в Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов считают, что при ограничении экспорта лома объемы сбора упадут в первый год на 30%, во второй год — в 2 раза, в третий год — в 3 раза, в итоге сложится острый дефицит сырья, от которого в первую очередь пострадает «Амурметалл», затем ожидаемо вырастет цена лома, а в 2020 году металлурги будут вынуждены за валюту ввозить лом из Китая, сообщали ранее СМИ.

Попытки ввести запрет на экспорт лома черных металлов предпринимались с 2008 года. Тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) встала на сторону ломозаготовителей. В этот раз, сообщает издание «Аргументы и факты», ведомство запросило у контрагентов завода информацию о взаимодействии с «Амурметаллом», а также о последствиях и рисках, которые видят промышленники в случае введения запрета на экспорт.