Киев, 15 марта, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Украина призвала страны мира бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Кроме того, министерство молодежи и спорта запретило украинским национальным сборным принимать участие в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации.

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В частности, комментируя отравление в Великобритании экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «Россия не заслужила право проводить ЧМ-2018».

«Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать чемпионат мира по футболу, который состоится следующим летом. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия… Проведение его в России не объединит народы мира, а лишь обогатит Россию и даст ей в руки мощный пропагандистский инструмент, которого она просто не заслуживает», — говорится в заявлении Климкина.

В то же время министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории РФ. Он также призвал международные федерации не назначать соревнований на территории РФ.

«Настоящее время требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», — украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ… Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта!» — отметил Жданов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Он также проинформировал правительство о присоединении Украины к решению федераций США, Канады и Чехии бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом Жданов написал в Фейсбуке.

Кроме того, президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак выразил сожаление в связи с бойкотом украинской сборной этапа Кубка мира в Тюмени и этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

«Я встречался с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России… Хочется, чтобы всё изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали. Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, всё восстановится», — сказал Брынзак в комментарии изданию «Трибуна».

В то же время сегодня, 15 марта, был взломан официальный сайт Федерации биатлона Украины. При входе по ссылке выдается текст, автор которого утверждает, что «украинский патриотизм заключается в ненависти к «москалям», а не на созидании на благо государства».

«Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат «Москаля на сук». Именно последнее находит поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда», — говорится в тексте.

В свою очередь директор центра политического маркетинга Василий Стоякин полагает, что ограничениями в спорте Киев провоцирует Кремль на введение визового режима.

Напомним, ранее The Times со ссылкой на свои источники писала, что британские чиновники обсуждают с американскими и европейскими коллегами план бойкота ЧМ-2018.