Южно-Сахалинск, 15 марта, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Мигранты из стран Центральной Азии становятся серьёзной проблемой для Сахалинской области. Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло за год на 30%, а в МВД называют угрожающей планомерную замену коренного населения на плохо говорящих по-русски выходцев из азиатских республик.

Алексей Лукашевич Мигранты на Сахалине

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«Необходимо признать, что идущий процесс замены коренного населения Сахалинской области на иностранных граждан, преимущественно выходцев из стран Центральной Азии, оказывает всё большее влияние на общее состояние преступности в регионе. За истекший год прирост числа таких мигрантов, проживающих по видам на жительство, составил почти 18%. Уровень преступности среди мигрантов вырос на 30% при общероссийском снижении на 7%», — заявил, выступая перед депутатами облдумы, начальник управления МВД России по Сахалинской области Олег Долгий.

В докладе главного полицейского островного региона прозвучало почти отчаяние: федеральные власти должны решать эту проблему. Но не решают, остается надежда на областное правительство, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

У полиции Сахалина нет надлежащего помещения для содержания выдворяемых мигрантов. Такой пункт передержки создается, но дело идёт не быстро, и пункт будет готов только к 2020 году.

Ранее губернатор Сахалина Олег Кожемяко уже обращал внимание федеральных властей на существующую в регионе проблему, предлагая отдать регионам право финансировать создание таких центров для содержания мигрантов. Однако идею раскритиковал эксперт ИА REGNUM, директор РЦНО миграционных процессов Сергей Пушкарёв, заявивший, что идея нежизнеспособная:

«Управлять хаосом нельзя. У регионов просто не хватит на это денег. В скором времени построенные центры окажутся переполненными. И что делать дальше?», — заявил Пушкарев.

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Ситуацию с выдворением мигрантов усугубляют федеральные ведомства. По словам Олега Долгого, сегодня подлежат выдворению с территории РФ 10 человек, но у судебных приставов нет денег на оплату командировок своих сотрудников. Нет средств у приставов и на проведение электронного аукциона по определению подрядчика, который будет вывозить нелегалов. А пока федералы ищут деньги, истекает срок документального подтверждения личности мигранта. И все процедуры приходится начинать сначала.

«И так будет продолжаться бесконечно, ровно до тех пор, пока не придёт понимание того, что заниматься вопросами миграции необходимо цивилизованно! Проблема постепенной замены коренных дальневосточников на выходцев из Центральной Азии существует не только на Сахалине, она есть и в Приморье, а скоро придет во все регионы Дальнего Востока. Самая эффективная миграция для России — это та, которая идёт из приграничных государств. А страны Центральной Азии с нами, с Дальним Востоком, не граничат. Отсюда и все эти проблемы, и все эти огромные затраты, которые тяжким беременем ложатся на бюджет. К тому же, пока эти мигранты едут из своих стран, у них по пути множество государств и российских регионов. Едут они, как правило, через Казахстан. Это развивающаяся экономика, самых перспективных мигрантов они оставляют себе. Потом часть более-менее перспективных остаются в Москве, других центральных регионах РФ, далее часть забирает Сибирь. И вот те, кто на всём этом долгом пути нигде не пригодился, приезжают на Дальний Восток. Зачем нам такие работники?! Правильно говорит начальник сахалинского МВД — рост преступности на 30%. А будет еще больше. Заключено соглашение сейчас между Узбекистаном и РФ — об организованном наборе рабочих кадров для нужд предприятий РФ. Его ждали долго, но оно оказалось мертворожденным! В Узбекистане этим вопросом занимается минтруда. А в РФ — МВД! Наш фонд занимается проблемой миграции и межэтнических отношений давно. Мы выиграли президентский грант, мы просим — дайте нам полномочия заниматься этими вопросами. И правительство Приморского края нас поддерживает. Но МВД против. Нет понимания того, что нам на Дальнем Востоке не нужна какая попало миграция. Нам нужна контролируемая миграция, мы хотим и должны, и имеем право выбирать, кого нам звать и пускать к себе домой», — сказал координатор проекта гранта президента России «Центр комплексной поддержки миграционных процессов» Фонда правовой поддержки миграционных процессов Сергей Пушкарев.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты по миграционным процессам давно бьют тревогу по поводу всё усиливающейся замены коренного дальневосточного населения на выходцев из стран Центральной Азии. Многочисленные московские структуры, включая базирующееся в Москве Министерство по развитию Дальнего Востока, проблему, как минимум, стараются не замечать. На фоне повального бегства населения из дальневосточных регионов мигранты худо-бедно улучшают далеко не блестящую статистику ведомства, отвечающего за развитие ДФО.

По мнению координатора Фонда поддержки миграционных процессов Сергея Пушкарева, ситуация очень тревожная:

«Уезжают с Дальнего Востока молодые, перспективные, трудоспособные люди, или, выражаясь научным языком, хорошо капитализированные кадры. Это кадры, в которые наше государство, наши, дальневосточные региональные и федеральный бюджет вложили деньги — от родовспоможения до учебы в вузе или колледже. А взамен мы получаем кадры, плохо капитализированные — тех самых выходцев из стран Центральной Азии, плохо говорящих по-русски, с начальными трудовыми навыками», — сказал Пушкарев.

По данным Росстата, в 2017 году из регионов ДФО навсегда уехали 17,4 тыс. человек. В плюсе оказался только Сахалин, который сумел вернуть советские темпы демографического роста — население островного региона увеличилось на 3251 человека. Но около 50% прибывших на острова — те самые мигранты, которые сегодня обеспечили рост преступности в регионе сразу на 30%.

По данным Росстата, в 2018 году бегство коренных дальневосточников из региона увеличится почти в два раза и достигнет почти 30 тыс. человек.

В качестве мер по остановке оттока коренного населения Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) предлагают меры, которые у ученых — дальневосточников ничего, кроме скепсиса и критики, не вызывают — маловразумительный «Индекс развития человеческого капитала на Дальнем Востоке» и очередной прогноз ВЦИОМ о возможном прибытии в ДФО 30 млн человек. Аналогичный прогноз ВЦИОМ давал в 2015 году, обещая в ДФО 30 млн россиян уже к концу 2016 года. Прогноз, разумеется, не сбылся.

Между тем на конференции, прошедшей в режиме телемоста между МГУ им. Ломоносова в Москве, Дальневосточным институтом управления РАНХиГС в Хабаровске и ДВФУ во Владивостоке ученые отметили реальные проблемы Дальнего Востока: нарастает проблема аварийного и ветхого жилья, люди из региона бегут, по продолжительности жизни ДФО отстает от остальной России, а по детской смертности сохраняет печальное лидерство.

Проблема мигрантов из Центральной Азии, которая всё больше приобретает стихийный характер, похоже, федеральные ведомства не слишком волнует.

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