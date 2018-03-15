Москва, 15 марта, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Правительству РФ и Центробанку не стоит гордиться низким уровнем инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

ИА REGNUM Инфляция

Инфляция к лету 2018 года опустится до 2%, прогнозирует Минэкономразвития РФ. В течение всего 2018 года показатель будет ниже установленной цели в 4%, отмечают в министерстве.

«Низкой инфляцией нашему правительству и ЦБ гордиться не стоит, потому что инфляция должна быть адекватна уровню развития экономики», — отмечает Емельянов.

По его словам, низкого показателя инфляции можно добиться разными способами: естественным или с помощью искусственных манипуляций. К последним относится жесткое зажатие денежной массы, падение доходов населения, стагнация промышленности из-за отсутствия дешевых кредитов.

«Низкая инфляция должны быть естественным результатом развития экономики. У нас инфляция низкая, а при нынешнем уровне производительности труда развитости экономики быть просто не может. Отсюда и выводы о том, что она носит искусственный характер. Достигается она высокой ключевой ставкой и очень жесткой бюджетной политикой Минфина», — уверен Емельянов.

При этом, по его словам, дисбаланс между уровнем инфляции и размером ключевой ставки ЦБ может быть опасен для российской экономики.

«Низкая инфляция может оказать давление на ЦБ, чтоб он резко снизил ключевую ставку, которая превышает 7%. ЦБ на такие шаги не готов, поэтому я бы не исключал того, что в скором времени мы увидим попытку искусственно поднять уровень инфляции. Это может произойти за счет очередного потакания регулируемым тарифам естественных монополий, других регулируемых цен», — предполагает Емельянов.

Таким образом, по его словам, правительство и ЦБ в очередной раз пойдут на поводу у монополистов и зажмут таким образом обрабатывающую промышленностью. Между тем у Емельянова есть свое предложение того, как разрешить ситуацию.

«Путь должен быть совершенно другой: надо несколько увеличить инфляцию, делать более мягкой денежно-кредитную политику и насытить реальный сектор экономики деньгами, тогда будет экономический рост. Но наше правительство, видимо, будет действовать по-другому», — считает Емельянов.