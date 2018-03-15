Ярославль, 15 марта, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В Ярославле готовятся к проведению конкурсов на ремонт дорог по программе агломерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 19 марта заявки должны быть размещены на торги.

City-yaroslavl.ru Ремонт дорог

Всего сформировано три лота: в них 6, 4 и 13 дорог. 19 марта они должны быть размещены на сайте Госзакупок, 23 апреля — крайний срок заключения контрактов. Такая информация прозвучала на общественном совете при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Правда, не у всех крупные лоты вызвали оптимизм: высказываются опасения, что тем самым может «отсекаться» часть потенциальных участников. Но представитель группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев так не считает:

«Три крупных лота — это нормально, потому что это серьезный подрядчик. Я бы вообще при определенных условиях сделал два или один лот, потому что это позволяет привлечь крупного подрядчика, у которого есть опыт, хорошие ресурсы в плане кадров и техники, которому это будет интересно. Те же самые вологодцы, хорошо показавшие себя на ремонте ярославских дорог в прошлом году, могут спокойно «переварить» весь наш город, и с крупным контрактом им работать интереснее», — считает Темур Абдуллаев.

По его мнению, разбить общий объем дорог на мелкие лоты с точки зрения конкуренции, наверное, правильнее, но с точки зрения ситуации в Ярославле это может пойти во вред.

Между тем встает еще и другой вопрос — успеют ли городские власти до начала лета разыграть конкурсы и определить подрядчиков?

«У нас размещение заявок на сайте Госзакупок тщательно оттягивают на «после выборов», хотя существует контрольная точка: к концу марта все должно быть разыграно. Как видно, мы ее пропускаем. Объясняется, что это произошло по объективным причинам, но, как мне кажется, они все же носят субъективный характер, так как в том же Красноярске все уже разыграно. В итоге к 9 апреля уже должны появиться результаты, город сможет понемногу заключать контракты. В любом случае до конца мая на дороги никто не выйдет, у нас есть временной запас. Единственное, что меня беспокоит — если после определения победителей кто-то из участников подаст в суд, конкурс придется объявлять заново. Тогда мы можем выйти к прошлогодней ситуации, кода в июне еще к работам не приступали», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Темур Абдуллаев.

Самих потенциальных участников конкурса пока не называют.

В текущем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской агломерации планируется отремонтировать 30 объектов улично-дорожной сети. Общая протяженность отремонтированных участков составит более 80 километров.