Ярославль, 15 марта, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Строительство 65-метрового колеса обозрения в парке «1000-летия Ярославля» нарушает регламенты зоны охраняемого природного ландшафта. Об этом говорится в ответе департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области градозащитнице Ольге Мазановой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Эскиз колеса обозрения в Ярославле

Колесо обозрения, которое частный застройщик возводит в парке «1000-летия Ярославля», признано капитальным строением. Строители пытались выдать это сооружение за элемент благоустройства, но ярославские чиновники с этим не согласились.

«В зонах охраняемого природного ландшафта оговорена высота строительства здания до 10 метров (акцентов до 15), размещения временных строений высотой до 3 метров, установка указанного сооружения не соответствует требованиям Проекта зон охраны», — написал градозащитнице Ольге Мазановой директор департамента охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской области Дмитрий Турбин.

Помимо того, что застройщики превысили допустимую высоту строения в 6,5 раз, строители не имели права нарушать охраняемые панорамы и виды, а также вести капитальное строительство без разрешения.

Департамент охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской области подготовил предостережения в адрес департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля и арендатора земельного участка о недопустимости нарушений законов.