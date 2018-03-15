Москва, 15 марта, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Журналист Дмитрий Киселев опубликовал вторую часть документального фильма Андрея Кондрашова «Путин» на своих страницах в социальных сетях. Первую часть фильма посмотрели более 14 млн человек.

Ружье

Во второй части президент РФ рассказал о покушениях на него и о подробностях политического предательства на Украине. Говоря о 90-х годах, Путин вспомнил, что ситуация в Санкт-Петербурге в целом была «боевой».

"Много сказок про «бандитский Петербург», но в целом ситуация была боевой. Я у себя на даче ложился спать с помповым ружьем», — сказал глава государства.

По его словам, времена были такие — «береженого бог бережет». Говоря о покушениях, Путин сказал, что когда человек делает выбор, он должен понимать, с чем это связано.

В первой части глава государства рассказал о своей семье, о непростых ситуациях, с которыми он сталкивался на высшем государственном посту, и о том, чего не сможет простить.