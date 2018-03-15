Лондон, 15 марта, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Главным доказательством вины России в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является тон, которым Москва ответила на обвинения Лондона, заявил глава МИД Британии Борис Джонсон.

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«Боюсь, у нас есть неоспоримые доказательства того, что это Россия. Самодовольный саркастический ответ, который мы услышали от русских, указывает на их основную вину», — заявил Джонсон в эфире BBC.

Напомним, ранее Лондон фактически отказался от взаимодействия с Москвой по делу об отравлении Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лондон прислал «отписки» в ответ на официальные ноты.

Кроме того, Великобритания не передала никаких данных об отравлении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Никто, кроме Лондона, не обладает конкретными данными.

В целом действия Лондона в связи со скандалом в Солсбери — это информационно-политическое шоу, считает МИД РФ.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению. Выступая в парламенте, она огласила перечень мер, направленных против Москвы.

В частности, Великобританию должны покинуть 23 российских дипломата, заморожены двусторонние контакты на высшем уровне. Прорабатываются и другие санкционные меры.