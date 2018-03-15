Тутаев, Ярославская область, 15 марта, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области началось костюмированное патрулирование около образовательных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском ГИБДД.

ГИБДД по Ярославской области Пешеходов и автолюбителей просят не вести себя по-свински

Ростовые куклы — животные появились вблизи образовательных организаций. Они напоминают детям о соблюдении правил дорожного движения, а так же привлекают внимание водителей к проблеме соблюдения правил ПДД.

Сотрудники Городского клуба и волонтеры молодежного центра «Галактика» проводят костюмированное патрулирование вблизи пешеходных переходов, вручают детям листовки и акцентируют их внимание на надписях на костюмах: «На дороге я резвился, в поросенка превратился», «Я была не внимательна на дороге и превратилась в обезьяну».

«Ребята с удовольствием решают задания, каждый желающий фотографируется на память с «бывшим нарушителем» ПДД. Ростовые куклы дают напутствие детям и взрослым оставаться людьми в любых жизненных ситуациях, в том числе на дороге», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управлении ГИБДД УМВД по Ярославской области Елена Беляева.

Кроме того, участники костюмированных патрулей задают ребятам вопросы по правилам поведения на дорогах и разбирают различные дорожные ситуации.