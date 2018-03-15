Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 марта, 2018, 11:46 — ИА Регнум. 14 марта в Переславском районе был презентован загородный гостиничный комплекс «Золотое кольцо», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Его официальное открытие планируется во втором квартале 2018 года.

Yarregion.ru Туркомплекс «Золотое кольцо»

В мероприятии приняли участие председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, его заместитель Максим Авдеев, генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал» Антон Перин, основатель и владелец гостиничной сети «Azimut Hotels» Александр Клячин. Проект представил управляющий директор ООО «ВЭБ Капитал» Али Альбетков.

К этому событию Ярославская область шла очень долго. Строить туркомплекс начали еще в 2010 году. Финансировался масштабный проект в том числе в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 — 2018 годы». Однако с 2013 по 2015 год финансирование было прекращено.

Чтобы реанимировать проект, правительство Ярославской области провело переговоры с Внешэкономбанком. Общими усилиями строительство удалось возобновить осенью 2016 года. По словам председателя регионального правительства Дмитрия Степаненко, объем инвестиций за счет внебюджетных источников на настоящий момент составляет 4,7 миллиарда рублей.

«Проект действительно непростой, с тяжелой историей, и благодаря нашему тесному и эффективному взаимодействию с Внешэкономбанком удалось его реанимировать и достроить объект. На сегодняшний день готовность объекта составляет 98%, первый прием туристов начнется уже во втором квартале этого года. Это как раз начало туристического сезона, а мы сегодня на совещании обсуждали, что Переславль является южными туристическими воротами Ярославской области, находится между Москвой и Ярославлем, но при наличии огромного количества достопримечательностей здесь нет мест для размещения, чтобы гости могли остановиться на несколько дней», — сказал Дмитрий Степаненко.

Теперь такая возможность появится: территория туркомплекса занимает 30 гектаров, здесь расположены две гостиницы на 353 номера, 30 коттеджей, спа-центр, спортивные площадки.

Ожидается, что турпоток в Переславский район существенно вырастет, а значит, выиграет и весь регион: гости, остановившиеся в «Золотом кольце» на несколько дней, смогут совершить путешествие по всем городам Ярославской области.

Управляться комплекс будет профессиональным гостиничным оператором. Заинтересованность в проекте проявила компания «Azimut Hotels». Между инвестором и гостиничным оператором подписано соглашение о намерениях.

«Новый гостиничный комплекс — уникальный проект, который позволит повысить узнаваемость региона и привлечь новых гостей, предложив им современные варианты гостиничного размещения и уникальные конференц-возможности. Параллельно с этим стоит отметить, что проект выполняет важную социальную роль и создает свыше 200 рабочих мест для жителей региона», — сказал на презентации «Золотого кольца» Антон Перин.

Правительство региона ведет с ООО «ВЭБ Капитал» дальнейшую работу по развитию окружающей территории. Это важно для создания полноценной зоны притяжения туристов.