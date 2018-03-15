Суздаль, Владимирская область, 15 марта, 2018, 11:42 — ИА Регнум. В Суздале 13 марта стартовал XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино. На церемонии открытия не только представили конкурсную программу, но и порадовали гостей и участников смотра необычной подачей заявленной тематики фестиваля — «Вкусная анимация».

Авторы представляют свои фильмы (на фото Владимир Сахновский)

Ведущим вечера стал сценарист и поэт Вадим Жук. Вместе с ним на сцене были Директор Открытого российского фестиваля анимационного кино Александр Герасимов и вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков, которые предстали в необычном образе кулинаров. Вместе с профессиональными поварами они готовили на сцене пиццу, которую в течение вечера могли попробовать все желающие.

Открытие 23-го ОРФАК

Традиционно на открытии фестиваля вручили Премию Оргкомитета. В этом году она досталась кинокритику Ларисе Малюковой — «За требовательное и трепетное отношение к сверхкино». Наградили также призёров конкурсов плакатов и заставок фестиваля. Зрителям впервые показали официальную заставку смотра, которую создали победители конкурса — творческий коллектив под руководством режиссера Натальи Оленченко. Призы вручили и победителям детского конкурса «Мультёнок-футболёнок».

Кроме того, гостям и участникам фестиваля представили жюри авторской и коммерческой анимации. В состав первого вошли режиссёры и художники Сергей Алибеков, Оксана Черкасова и Степан Бирюков, а также кинопродюсер игрового и анимационного кино Арсен Готлиб. Лучшие коммерческие мультфильмы будут выбирать креативный продюсер Disney в России Владимир Грамматиков, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащёва и программный директор «Российского Кинорынка» Екатерина Бордачёва.

Члены жюри ОРФАК

В завершение торжественной части церемонии открытия зрителям представили первую конкурсную программу фестиваля, в которую вошли фильмы разных категорий. Среди них — ролик «С Новым годом!» Сергея Страусовского, «Кижи» из сериала «Домики» Виктора Азеева, «Буквы «А» и «О» из сериала «Бодо Бородо» Владимира Сахновского, дебютный фильм «Дубак» Анны Крицкой, студенческая анимация «Красное черное» Екатерины Кудояровой, диплом «Шкафчик» Дарьи Зиминой, фильм «Гимнастка» Елизаветы Скворцовой, «Бруклинский бриз» режиссера Алексея Будовского и альманах «Старушка-жизнь vs Старушка-смерть», созданный коллективом авторов.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит с 1996 года и представляет мультипликационные работы, созданные на территории России и Белоруссии. В этом году смотр проводится с 13 по 18 марта и представит более ста анимационных работ.