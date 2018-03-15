Большемурашкинский район, Нижегородская область, 15 марта, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Слабослышаших детей из районов Нижегородской области лишат круглосуточной школы-интерната — воспитанников из посёлка Большое Мурашкино Большемурашкинского района, где уже более 80 лет работает школа, предлагается перевести в аналогичное заведение в Нижнем Новгороде, а поселковую школу закрыть. Родители учеников против закрытия, а активисты говорят, что вместо этого нужно провести капитальный ремонт здания и расширить число учащихся почти в два раза, так как подобных учреждений в регионе всего два. К проблеме пытаются привлечь внимание врио губернатора Глеба Никитина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам сопредседателя отделения Общероссийского народного фронта Соломона Апояна, в конце февраля 2018 года к ним обратились родители детей с нарушениями развития с просьбой не допустить закрытия Большемурашкинской школы-интерната для слабослышащих и позднооглохших детей. После обращения активисты посетили школу.

«Славная история, есть много ребят, которые активно развиваются и после школы строят успешную карьеру. Ситуацию будем держать на контроле и при необходимости будем обращаться к губернатору», — написал на своей странице в соцсетях Апоян.

Из отмечаемых проблем, кроме ремонта, — необходимость газификации здания, отапливаемого углём.

На сегодня в школе, ведущей свою историю с 1934 года, обучаются около 50 детей, когда как в период расцвета учебного заведения она принимала 150 учеников. Детей обучают по специальным методикам и на адаптированных под их особенности развития учебных материалах. Учреждение является круглосуточным, так как воспитанники в нем из нескольких районов региона.

Перед началом учебного 2017/2018 года руководству школы министерство образования области, являющееся учредителем, рекомендовало не комплектовать классы, так как принято решение о поэтапном выводе контингента обучающихся в школу №65 Нижнего Новгорода.

На официальном сайте школы размещено соответствующее письмо министерства образования области, направленное на имя руководителя Большемурашкинской областной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для слабослышащих и позднооглохших детей Ларисы Морозовой. Своё решение ведомство объясняет целями «создания современных условия обучения слабослышащих детей» и тем, что в нижегородской школе «созданы все необходимые материально-технические условия», «используются доступные дифференцированные, развивающие формы и методы обучения с применением средств психолого-педагогического и социокультурного сопровождения индивидуального развития каждого ребенка».

Между тем финансирование Большемурашкинской школы из года в год сокращалось, несмотря на то, что зданию требуется капитальный ремонт. Если школе, что воспитывает особенных детей из разных районов Нижегородской области, добавить финансирования, то она может стать ничуть не хуже, чем аналогичная в Нижнем Новгороде.

Перевод детей планируется осуществить за семь-девять лет, но родители многих учеников уже выступили против этого, так как не у всех есть возможность направления детей в Нижний Новгород. Кроме того, не решённым остаётся и вопрос трудоустройства около 100 сотрудников школы-интерната.

На сайте школы отмечается, что в ней обучаются и воспитываются «дети с ограниченными возможностями здоровья (имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи и оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), всестороннего их развития на основе формирования словесной речи, подготовки к свободному речевому общению на слуховой и слухозрительной основе». Первый класс, где обучались взрослые с нарушением слуха, был в посёлке открыт в 1932 году, но именно школа появилась в 1934 году, в неё принимали детей от семи лет.

«Для школы выделили здание в бывшей Покровской ограде, а после ликвидации детского дома школе было передано здание и на улице Новой, где до сего времени она и находится. Коллектив учеников был малочислен, всего 17 ребят, а работников было 7 человек», — отмечается на сайте учреждения с уточнением, что в 1970—1972 годах школу расширили с помощью двух пристроев, где разместили 12 классов, а в 1977 году был построен спортзал.