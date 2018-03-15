Белокуриха, Алтайский край, 15 марта, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Сегодня, 15 марта, около 10:00 (мск) на территории Алтайского края произошло землетрясение. Его эпицентр, по данным Алтае-Саянского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, находился в Алтайском районе. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 балла (по шкале MSK-64), магнитуда 4,2.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Незначительные землетрясения в горах Алтая — довольно частое явление

«Жителями колебания не ощущались, за исключением территорий Алтайского района и Белокурихи», — пояснили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Тем не менее «Вести-Алтай» со ссылкой на жителей села Алтайское передают, что землетресение сопровождалось сильным гулом. И хотя, согласно информации, полученной из городов и районов, жертв и разрушений нет, комиссиям предстоит обследовать социально значимые объекты на предмет возможных повреждений. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю собран оперативный штаб, население просят соблюдать спокойствие.

Напомним, условно землетрясения подразделяются на слабые (1−4 балла), сильные (5−7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). Чем дольше длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения. При землетрясении в Нефтегорске Сахалинской области (1995 год) под обломками разрушенного города погибло около 2 тыс. человек.