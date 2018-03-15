«Думаете, об этом надо говорить?»: Путин о подготовке покушений на него
Москва, 15 марта, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не считает необходимым говорить о случаях подготовки покушений на него, об этом глава государства заявил в фильме Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном в социальных сетях.
«Думаете, об это надо говорить?» — сказал Путин.
По его словам, есть много расхожих фраз на этот счёт. Так, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев любит говорить: «Трон и эшафот всегда рядом».
Путин также отметил, что дело «не в троне мифическом», так как он никогда не чувствовал, что находится на «каком-то троне».
«Дело в том, что когда человек делает выбор, он должен понимать, что с этим связано», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова «Путин» опубликована в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В новой части рассказывается, сколько покушений совершалось на Владимира Путина и как их предотвращали. Кроме того, глава государства рассказывает про Украину и о том, какой обман стоял за переворотом на Майдане.
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