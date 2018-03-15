Степанакерт, 15 марта, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Президент Республики Арцах (Нагорный Карабах) Бако Саакян посетил Конгресс США, марта где встретился с группой членов комиссии по внешним отношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Арцахом и Соединенными Штатами Америки, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных процессов.

Аппарат президента Республики Арцах Карабахская делегация в Конгрессе США

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Саакяна, затем в Конгрессе был организован прием, посвященный 30-летию Арцахского движения.

В своем слове Саакян подчеркнул важность встреч, проведенных в высшем законодательном органе Соединенных Штатов Америки, отметив, что они, в частности, повышают степень ответственности в осуществлении упорной и кропотливой работы в деле дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений.

«Я настроен оптимистично — все будет так, как надо, поскольку мы рассматриваем Соединенные Штаты Америки как дружественную страну, государство, которое стало для миллионов армян второй родиной. Я оптимист, потому что у нас здесь есть преданные, честные и бескорыстные друзья, которые уже много лет постоянно находятся рядом с Арцахом, помогают нашему народу, передавая миру объективную информацию о нашей стране. Мы высоко ценим наши дружественные связи, считая их нашим богатством», — подчеркнул в своем выступлении президент Республики Арцах.

Бако Саакян отметил, что в республике придают важность содействию американцев Арцаху, и в этом вопросе особое место занимают Палата представителей и Сенат США, дружественные арцахцам конгрессмены и сенаторы.

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Президент Саакян высоко оценил роль Вашингтона в деле сохранения мира и стабильности в южно-кавказском регионе, мирного и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

«Развитие и углубление отношений с Соединенными Штатами Америки было, есть и будет одним из фундаментальных направлений нашей внешней политики», — подчеркнул Саакян.

Он вручил государственные награды Республики Арцах группе конгрессменов и сенаторов США за содействие Арцаху и ощутимый вклад в дело развития отношений между Арцахом и США.

В тот же день Саакян посетил Армянский национальный комитет Америки и встретился с руководящим составом и сотрудниками организации. Саакян высоко оценил работу комитета в деле решения разных национальных задач, выразив признательность за постоянное внимание к вопросам, касающимся Арцаха. Он выразил уверенность, что тесное взаимодействие с Армянским национальным комитетом Америки еще более укрепится, назвав образцовой патриотическую деятельность организации.

Саакян встретился также с руководящим составом центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» в Восточной Америке. Он высоко оценил деятельность центрального комитета АРФД в Восточной Америке, направленную на содействие Арцаху, решение важнейших общенациональных задач, укрепление связей Родина — Диаспора. При этом Саакян выразил надежду, что и в будущем работы будут продолжены с той же энергией и эффективностью.

За день до этого Саакян посетил посольство Армении и представительство Карабаха в США.

По поводу визита Саакяна в Вашингтон Азербайджан вручил ноту протеста послу США в Баку Роберту Секуте. В ноте отмечено, что США должны добросовестно выполнять свои обязательства на основе норм и принципов международного права, препятствовать деятельности, направленной против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

Обращаясь к теме визита Саакяна в статье в The National Interest, бывший посол США в Армении Джон Эванс пишет: «Международному сообществу пора приветствовать Нагорно-Карабахскую республику в семье народов. На этой неделе избранный демократическим путем президент Арцаха Бако Саакян посетит Вашингтон. Его не примут в администрации, потому что США молчат по поводу того, должен ли Арцах быть независимым от Азербайджана, в состав которого его включили в 1921 году указом Сталина».