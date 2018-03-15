Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 марта, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Скандальная история с продавливанием застройки исторических лугов у Плещеева озера получила продолжение, сообщает корреспондент ИА REGNUM. После принятия в декабре 2017 года Правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения, дающих зеленую улицу застройщикам, Волжская природоохранная и Переславская межрайонная прокуратуры все-таки усмотрели нарушения в градостроительной документации.

Плещеево озеро

Напомним, принятие в декабре 2017 года Правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения Переславского района сопровождалось огромным количеством обращений и жалоб жителей. Однако депутаты собрания представителей Переславского района практически единогласно поддержали проект ПЗЗ, после чего он был подписан главой района Валерием Астраханцевым.

В последние несколько дней заявители получили ответы из двух прокуратур о том, что нарушения все-таки выявлены. Переславская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес главы Переславского района.

По мнению прокуратуры, на схемах территориального планирования отсутствуют границы и охранные зоны объектов культурного наследия «Ансамбль Никитского монастыря» и «Никитский источник», что приводит к противоречиям между Генпланом и Правилами землепользования и застройки. Аналогичное представление в адрес главы Переславского района Валерия Астраханцева внесла и Волжская природоохранная прокуратура.

На картах зонирования отсутствуют границы охранной зоны источника питьевого водоснабжения г. Переславля-Залесского (водозабора). Кроме того, еще одно представление вынесено директору Национального парка «Плещеево озеро». Проект застройки на особо охраняемой природной территории вблизи Никитского монастыря должен был быть согласован с Нацпарком, но был утвержден без согласования.

Необходимо отметить, что обо всех этих нарушениях уже неоднократно заявляли жители на публичных слушаниях и в письменных обращениях. Однако нигде никаких противоречий и нарушений не усматривалось, замечания и предложения, поданные на слушаниях, отклонялись. Теперь все эти вопросы находятся на контроле двух прокуратур.

Член ВООПИиК Александра Андреева полагает, что все эти нарушения надо было устранять на стадии проектирования, чтобы не пришлось потом отрабатывать представления надзорных органов:

Самым простым решением проблемы с недоработками ПЗЗ могло бы стать обращение главы Переславского МО Валерия Астраханцева в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. В ответе глава получил бы всю необходимую информацию, которую, затем могли бы внести специалисты организации, занимавшейся разработкой ПЗЗ, в рамках исправления по гарантийным обязательствам. Истребование исходно-разрешительной документации проводится на начальной стадии разработки документов градостроительного регулирования. Но, очевидно, проектная организация не имеет большого опыта в их разработке, от этого и проблема», — считает она.

Научный сотрудник Переславского музея-заповедника, также член ВООПИиК Елена Шадунц надеется на скорейшее исправление нарушений:

Мы надеемся, что Администрация Переславского района отреагирует должным образом. Хочется верить, что компетентность сотрудников обновленной администрации позволит исправить положение и впредь избегать подобных нарушений», — говорит она.

Напомним, в ноябре в Переславском районе появился новый глава. Им стал Валерий Астраханцев, ранее возглавлявший совет депутатов поселка Красково Люберецкого района Московской области. Жители Переславля и района, уже много лет ведущие борьбу с застройщиками, надеются, что с уходом прежнего главы Владимира Денисюка ситуация поменяется.