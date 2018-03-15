Москва, 15 марта, 2018, 10:53 — ИА Регнум. По словам пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы, ведомство подготовило анализ и предложения. Документ может быть приостановлен либо частично, либо полностью — это «разрешается и международным правом, и самим договором».

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Частичным приостановлением или полной денонсацией перечень мер не исчерпывается. Целью Украины, напомнила дипломат, является вход из «исчерпавшей себя» постсоветском модели — Содружества.

«Мы не приняли какого-либо окончательного решения, поскольку окончательное решение принимает президент. Это договор от имени Украины», — сказала Беца.

Договор был подписан в 1997 году и ратифицирован украинским парламентом в 1998 году, он действует десять лет с последующей автоматической пролонгацией в случае отсутствия у сторон претензий. Таким образом, в 2018 году истекают очередные десять лет действия этого договора.

Соглашение закрепляет стратегическое партнерство сторон «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

Ранее в январе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев денонсирует в ближайшее время еще восемь соглашений с Россией. Всего к декабрю 2017 года Украина разорвала 35 различных соглашений с РФ, в том числе межгосударственные, межправительственные, межведомственные.

Верховная рада 18 января отказалась вносить в закон о реинтеграции Донбасса поправку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве, не хватило голосов за. Поправку одобрили 104 депутата из минимума в 226 голосов.

О необходимости денонсировать или внести правки в договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной 14 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его мнению, договор выгоден только для Украины: по документу Россия признает территориальные границы Украины без оговаривания «механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы». То есть Россия ратификацией договора в 1999 году подтвердила, что «считает Крым и Севастополь частью территории Украины».

«Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ», — резюмировал Затулин.

В документе также много статей, которые Украина уже нарушала: в частности, о двусторонних обязательствах в поддержке и развитии украинского и русского языков. Уже к 2000 году Киев принял около 80 законов и более 1,5 тыс. нормативных актов, которые прямо запрещают использование русского языка.

«В этом же договоре Украина и Россия брали на себя обязательства не подписывать международные соглашения, которые приносят вред экономическим или политическим интересам Украины или России», — напомнил в эфире радио Sputnik политик Вадим Колесниченко. Он пояснил, что документами о евроинтеграции и взаимодействии с НАТО Украина также нарушила договор.