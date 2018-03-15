Москва, 15 марта, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Обстоятельства перехода в АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» 27-летнего защитника Константина Рауша стоили должности генеральному директору клуба Евгению Муравьёву. Накануне, 14 марта, решением совета директоров его полномочия были прекращены, сказано в официальном сообщении. Руководством клуба займётся теперь алтайский футболист и исполнительный директор Алексей Смертин.

Сайт Алтайского края Алексей Смертин

Причины, которые привели Муравьёва к отставке, не называются, но пресс-служба клуба упоминает в информации о сделке, заключенной им с компанией Golden Toys LLP.

«Претензии к Евгению возникли по переходу из «Кельна» 27-летнего защитника Константина Рауша. Он обошелся «Динамо» в 1,5 миллиона евро, которые клуб заплатил «Кельну» плюс 1 миллион 250 тысяч евро комиссионных, которые, судя по пресс-релизу, и были выплачены на счета фирмы «Золотые игрушки» (Golden Toys)», — поясняет «Спорт-Экспресс».

По всему выходит, что условия сделки показались Совету директоров подозрительными и теперь предстоит выяснить все обстоятельства этого трансфера.

Что касается Алексея Смертина, то myaltai.com напоминает: прославленный футболист родился и вырос в Барнауле, играл в футбол в клубах «Динамо» (Барнаул), «Заря» (Ленинск-Кузнецкий), «Уралан» (Элиста), «Локомотив» (Москва), «Бордо», «Челси» (Лондон), «Портсмут», «Чарльтон» (Лондон), «Динамо» (Москва), «Фулхем» (Лондон). Сыграл 55 матчей за сборную России, в 2004—2005 годах был её капитаном.

С мая 2014 года Алексей Смертин возглавляет Федерацию футбола Алтайского края. Летом 2016 года он стал послом Чемпионата мира 2018 года, а в феврале 2017 года был назначен на должность инспектора Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом. Решением Барнаульской городской думы Алексею Смертину присвоено звание «Почетного гражданина Барнаула» за значительный личный вклад в развитие спорта, активную общественную и благотворительную деятельность.

Известно также, что Алексей Смертин является учредителем благотворительного фонда «Юные дарования», который опекает подрастающих спортсменов и юных деятелей искусств и принимает активное участие в деятельности краевого государственного бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина».

Напомним, о том, что защитник «Кёльна» и сборной России Константин Рауш перейдёт в московское «Динамо» стало известно в январе 2018 года. Отмечалось, что Рауш намерен сменить немецкую бундеслигу на российский чемпионат, чтобы иметь больше игровой практики. Игрок рассчитывает попасть в состав сборной России на чемпионат мира 2018 года.

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Как всё произойдет на самом деле выяснится после проверки законности сделки в компетентных органах.