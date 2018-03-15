Москва, 15 марта, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уверен, что в истории с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон установление истины интересует в последнюю очередь. Для США ничем не подтвержденных обвинений также хватило, чтобы встать на сторону Великобритании. Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Химия

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Как отметил Небензя, американский постпред при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза Организации выступила с обвинениями в адрес России в связи с инцидентом в британском Солсбери, как «опытный химик».

«Сегодня посол Хейли как опытный химик, эксперт в области химии, заявляла о преступлениях России. Мы знаем уже давно, что вам, чтобы установить виновных, не нужны никакие расследования», — заявил Небензя после выступления американского постпреда.

Он также добавил, что в настоящее время идёт процесс подмены презумпции невиновности на презумпцию вины. Причём этот принцип уголовного права переносится на международные отношения.

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Небензя напомнил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выдвигая обвинения в адрес Москвы, не привела каких-либо доказательств, пишет РИА Новости. Она заявила, что Россия «весьма вероятно» причастна к отравлению Скрипаля.

«Даже в этом вы превзошли своего верного союзника», — резюмировал Небензя, обращаясь к американскому дипломату.

Как сообщало ИА REGNUM, об отравлении бывшего полковника ГРУ, шпионившего в пользу Лондона, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стало известно 5 марта. Их нашли на скамейке в парке в британском Солсбери. Британские власти сразу же поспешили обвинить в произошедшем Россию.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «с большой долей вероятности» Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом из группы боевых газов под названием «Новичок». Это, по мнению шефа британского кабмина, указывает на причастность России к инциденту. Мэй потребовала от Москвы предоставить все материалы по программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия до конца дня 13 марта. В противном случае РФ снова пригрозили санкциями.

При этом, по утверждению химиков, газ, про который упоминает премьер-министр Великобритании, производили на территории Узбекской ССР, на территории РФ он не производился никогда. Поэтому, считают эксперты, в истории с Сергеем Скрипалем нужно искать «в крайнем случае узбекский, а вероятнее всего, американский след».