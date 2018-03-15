Пермь, 15 марта, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В Пермском крае 9 тысяч человек зарегистрировались в качестве наблюдателей на президентских выборах, которые пройдут 18 марта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, в регионе отмечен значительный рост числа избирателей, которые выбрали голосование по месту пребывания, а не по прописке.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Всего этой возможностью воспользовались порядка 115 тысяч пермяков (6% от всех избирателей). Этот, например, в девять раз больше, чем проголосовало в Прикамье по открепительным удостоверениям на выборах в Государственную думу в 2016 году. Кроме того, достигнутый показатель заметно выше среднего по стране и в два раза выше показателя за прошлый (2017) год на губернаторских выборах», — сказал председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Он считает, что без предоставленной возможности проголосовать по месту фактического нахождения эти избиратели, вероятно, не смогли бы реализовать своё право голоса.

На территории региона в день выборов будут работать 1844 избирательных участка: 1809 избирательных участков, образованных сроком на пять лет, и 35 временных участков. На половине УИК города Перми будут установлены КОИБы. Во всех ТИК и на 869 самых крупных УИК в крае используют видеонаблюдение, которое впервые в этом году будет 100% онлайн.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, безопасность избирателей обеспечат почти 5,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В помощь правоохранителям за счет федерального бюджета закуплено более 190 стационарных рамок-металлодетекторов. Они будут установлены в Перми. Для территорий за счет краевого бюджета приобрели 529 ручных металлодетекторов. Во всех помещениях для голосования будут дежурить сотрудники полиции.

Напомним, в России 18 марта 2017 года проходят выборы президента. По состоянию на 1 января 2018 года на территории Пермского края зарегистрированы2 009 561 избирателей.

В крайизбиркоме отметили, что в день выборов граждане, кто голосовал впервые, получат подарки. в память о первых выборах 18-летним избирателям члены УИК вручат обложки для паспорта, магниты, флажки и календари с символикой выборов. Избирателям до 35 лет будут вручены флажки и календари с символикой выборов, избирателям старше 35 лет — календари.

Добавим, в Прикамье прослеживается тенденция снижения явки избирателей на президентских выборах. В 2004 году, тогда еще в Пермской области, явка составила 62,84% (в списке избирателей числилось 2 016 303 человека), а Коми-Пермяцком автономном округе — 63,66% (93 791 избиратель значился в списках)

В 2008 году в Пермском крае (в состав которого с 2005 года вошли Пермская область и Коми-Пермяцкий округ) явка отмечена на уровне 55,75% (в списке избирателей — 2 106 200 человек), а в 2012 году — 55,09% (в списке избирателей — избирателей 2 124 064 человека)