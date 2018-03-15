Москва, 15 марта, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала высылку российских дипломатов из страны самой большой за минувшие 30 лет. Это, сказала Мэй в британском парламенте, «фундаментально подорвет» работу российской разведки против страны на долгие годы.

Kbthompson Российское посольство в Англии. Лондон

23 российским дипломатам на сборы дана неделя. Причем, как считает премьер-министр Британии, это сотрудники спецслужб, работающие под прикрытием. В МИД РФ уже обвинили Мэй в «беспрецедентно грубой провокации».

До скандала с якобы отравлением российскими спецслужбами экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Лондон выдавливал российских дипломатов, пишет «Коммерсантъ». Так, по данным источника издания в МИД РФ, посольство России в Лондоне и так работало последние годы с урезанным штатом: менее 50% сотрудников.

Там должно было быть 100 человек, а работали 50. Таким образом, после резких мер Лондона останется еще почти в два раза меньше. Политику «выдавливания» Британия проводила несколько лет — не давала визы новым сотрудникам или не продлевала действующие.

Этот вопрос глава МИД РФ Сергей Лавров лично поставил перед своим британским коллегой Борисом Джонсоном. В ходе визита британского министра в Москву в конце 2017 года Лавров представил ему список дипломатов, ожидающих британские визы. В ответ Джонсон лишь развел руками, сказав, что визами не занимается, утверждает источник.

«Благодаря этой высылке мы фундаментально подорвем работу российской разведки в Великобритании на долгие годы. А если они попытаются восстановить работу, мы помешаем им это сделать», — сказала Мэй в парламенте, обвинив Россию в том, что она не в первый раз работает против Великобритании.

Помимо высылки дипломатов, правительство страны заморозит двусторонние контакты: в частности, отозвано приглашение, направленное ранее Сергею Лаврову. Также Британия понизит уровень представительства на предстоящем чемпионате мира по футболу: в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи.

Бойкот ЧМ-2018 пока не рассматривается: руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) 14 марта решило, что отказ спортсменов от поездки в Россию возможен лишь в случае угрозы жизни и здоровью игроков. Не исключено, что ее «придумают»: британские СМИ давно нагнетают истерию по поводу якобы агрессивности российских фанатов и недружелюбной атмосферы чемпионата.

Накануне британский МИД выпустил предупреждение для английских фанатов, которые поедут в Россию, о возможных антибританских настроениях со стороны хозяев мундиаля. Якобы рост таких настроений и «притеснения» возможны в связи с ростом «политической напряженности».

Главу МИД Британии за это уже раскритиковали. Авторитетный английский футбольный эксперт Гари Невилл назвал Бориса Джонсона «бесполезным дураком», призвав не вмешивать во все это футбол.

В Москве же Британии вновь напомнили, что она, будучи стороной Конвенции о запрещении химического оружия, обязана соблюдать процедуру урегулирования споров. То есть Лондон должен был обратиться к России с запросом о разъяснении, какое запрещенное вещество было применено, если были соответствующие подозрения.

И ответ на этот запрос, по протоколу, дается в течение десяти дней, а не двух дней, как в ультимативной форме потребовал Лондон. Кроме того, для проведения полноценного расследования российской стороне необходимо получить доступ к образцам токсина.

Такой запрос уже направили в Лондон, заявил глава МИД Сергей Лавров, однако на все абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования был получен невнятный ответ. И суть ответа в том, что в законных требованиях России отказано.