Горно-Алтайск, 15 марта, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Председатель ЦИК России Элла Памфилова обеспокоена тем, что в ходе президентской избирательной кампании «набирает силу такая тенденция, как фальсификация жалоб для того, чтобы дискредитировать выборы». Об этом говорилось в ходе совещания рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб. Одним из поводов для такого заявления, как следует из официального сообщения ЦИК, стал инцидент в Республике Алтай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Как выяснилось, движение «Голос» в одном из своих сообщений указало, что председатель комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай Заури Казакпаев якобы утвердил план голосования спортсменов республики за одного из зарегистрированных кандидатов на должность Президента РФ. В избирательную комиссию Республики Алтай поступили две жалобы на эту же тему.

Однако в рамках расследования было установлено, что такой план никогда не регистрировался в органах власти, никогда и никем его разработка не инициировалась, а ксерокопия так называемого плана была размещена на сайте «Карта нарушений на выборах».

«Подобных лжепланов, ложных методичек выпускается множество. Поэтому очень важна быстрая реакция. Надо вовремя хватать за руку нарушителя или фальсификатора нарушения», — заявила Элла Памфилова.

Итог рассмотрения жалобы подвел член ЦИК России Александр Кинёв:

«На сайте «Голоса», который называется «Карта нарушений на выборах» размещена фейковая новость, которая, по предварительным выводам, сделана на основе подделанного документа».

Теперь этим вопросом будет заниматься прокуратура.

Напомним, ранее эксперты ИА REGNUM тоже отмечали, что большинство так называемых нарушений российского законодательства о выборах в период президентской гонки, которые фиксируются на карте нарушений движения «Голос» (является иностранным агентом) и на других информационных ресурсах по своей сути и правовой природе не являются нарушениями закона.

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Напомним, в сравнении с 2017 годом численность избирателей в Республике Алтай по состоянию на 1 января 2018 года немного увеличилась и составила 159 195 человек (+39 человек).