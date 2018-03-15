Чита, 15 марта, 2018, 07:54 — ИА Регнум. 2,8 миллиардов рублей необходимо изыскать властям Забайкалья. Это позволит с 1 мая 2018 года выполнять требования федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бедность

«По МРОТу мы ещё работаем. До конца марта должны быть определены основные параметры финансовой помощи субъекту. Мы посчитали, что нам необходимо 2,8 миллиарда рублей в год. В том числе мы ищем собственные источники. На апрельскую сессию Законодательного собрания мы будем выносить законопроект о внесении изменений в бюджет с учётом необходимого увеличения МРОТ», — сообщила министр финансов края Марина Кириллова, слова которой цитирует chita.ru.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России увеличен до 85% от прожиточного минимума, а 1 мая должен сравняться с ним. Но краевой минфин уже не раз заявил, что у региона нет собственных средств на повышение МРОТ — край ждёт поддержки из федерального центра.

Депутат государственной думы Юрий Волков заявил, что у региона нет ресурсов на повышение МРОТ. Более того, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал о том, что многие забайкальские бюджетники увеличения зарплат не увидят потому что бюджетные учреждения выводят низкооплачиваемые категории технических работников за штат, на почасовую оплату.

«Следовательно, убирать и топить школы и больницы в районах будут сторонние организации. Но на деле туда будут принимать тех же самых уволенных работников на почасовую оплату. Такая форма оплаты позволяет легко обходить норму о МРОТ и не поднимать зарплату до прожиточного минимума. Формально закон нарушен не будет», — подчеркнул Юрий Волков.

Его слова о переходе всего технического персонала в штат клининговой компании подтвердила уборщица школы из Улётовского района.

«То, что сегодня происходит в бюджетной сфере Забайкальского края, не могу назвать иначе, чем зарплатным кризисом. Краевые власти выводя за штат техперсонал пытаются дотянуть минимальную зарплату до 85% от прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ и прожиточный минимум сравняются. На это ресурсов нет. Дефицит средств сегодня 3,5 миллиарда рублей — данные прозвучали на закрытом совещании краевого правительства. Самый лучший за последние годы бюджет стремительно сокращается до 8, может быть до 6 месяцев», — сообщил Волков.

По его прогнозам, проблемы с региональным бюджетом могут спровоцировать переход Забайкалья под внешнее управление.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Он вступает в силу с 1 мая 2018 года. Напомним, на данный момент минимальный размер заработной платы в России равен 9489 рублей в месяц, что соответствует 85% официально признанного прожиточного минимума. В Забайкалье с учётом регионального коэффициента минимальная зарплата должна составить 16,131 тысячи рублей.