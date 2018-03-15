Москва, 15 марта, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Разметка желтого и синего цвета появится на российских дорогах в соответствии с утверждением Росстандартом нового ГОСТ Р 51 256−2018, сообщает 15 марта издание «Коммерсантъ».

Транспортное движение

Новый ГОСТ «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» вступит в силу 1 июня 2018 года. В нем предусмотрены несколько новых положений: зоны, в которых запрещен обгон, будут обозначаться желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими.

Генеральный директор центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) «Дорконтроль» Владимир Свежинский, представитель разработчика стандарта, пояснил, что желтый цвет разметки позволит «улучшить ее видимость», особенно в регионах, где выпадает много снега. Синий цвет будет применяться также для обозначения платной и бесплатной парковки, однако конкретные правила использования утвердит другой ГОСТ, который в настоящее время перерабатывается.

«Логика появления синих линий понятна, она уже давно применяется в Европе для обозначения парковочных зон», — объяснил нововведение замначальника ситуационного центра московского ЦОДД Андрей Мухортиков.

По его словам, влияющие на безопасность дорожные линии должны стать яркими, а остальные линии не должны отвлекать водителя от движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опробованные в качестве эксперимента в некоторых городах России новые дорожные знаки будут применяться повсеместно. Всего по предварительному национальному стандарту будет введено несколько десятков знаков.

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