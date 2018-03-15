Москва, 15 марта, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 14 марта в небольшом плюсе. Падение стоимости Brent до 64,05 наблюдалось на американской сессии после выхода еженедельных данных минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно опубликованным данным, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 5 млн баррелей (прогноз был 2,5 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 6,3 млн баррелей (прогноз был — 0,5 млн баррелей), дистиллятов — на 4,4 млн баррелей (прогноз был — 1,6 млн баррелей).

Добыча нефти в США за неделю выросла на 12 тыс. баррелей в сутки, до 10,381 млн баррелей.

К закрытию дня цена восстановилась до $64,80 на фоне общего ослабления американской валюты.

Сегодня, 15 марта, цена остается торговаться в боковом коридоре $63 — $66. Со вчерашнего дня ничего не изменилось.

Из-за роста запасов и добычи нефти ожидается в ближайшие дни прорыв уровня $63. От падения цен на нефть временно будет сдерживать дешевеющий доллар.

Напомним, 14 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,38%, до $64,89 за баррель, WTI — на 0,44%, до $60,75 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,65 за баррель.

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