Пекин, 15 марта, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Китай поздравил Бидхью Деви Бхандари с переизбранием на пост президента Непала, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Ganesh Paudel Бидхья Деви Бхандари

Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан выразил надежду, что Непал продолжит достигать успехов под руководством Бхандари и непальского правительства.

Китай придает огромное значение китайско-непальским отношениям и намерен сотрудничать с Непалом на укрепление взаимных связей, что послужит интересам двух народов заявил Лу.

Напомним, что Бхандари была избрана на пост президента Непала на второй срок парламентским голосованием, которое состоялось 13 марта.