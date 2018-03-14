Баку, 15 марта, 2018, 01:34 — ИА Регнум. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-февраля 2018 года составил $327 млн, что на 38,9% больше аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс» в государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

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По данным ведомства, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,93% всего внешнеторгового оборота Азербайджана в январе-феврале 2018 года.

«В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $83,7 млн, что на 67,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В целом, на поставки в Россию пришлось 3,79% азербайджанского экспорта в январе-феврале 2018 года», — отметили в ГТК.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-феврале составил $243,3 млн, что на 30,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 16,77%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ за январь-февраль текущего года составило $159,6 млн.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2,1 млрд, что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.