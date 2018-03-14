Симферополь, 15 марта, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Открытие моста через Керченский пролив, которое, как ожидается, состоится уже в мае 2018 года, собирается посетить президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил во время своего визита в Крым.

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра готового участка автодорожной части Крымского моста. Беседа со строителями

О своих планах Путин упомянул во время беседы со строителями моста 14 марта: он выразил надежду, что сможет лично поздравить их с окончанием работ. Строители пригласили президента побывать на открытии.

«Постараюсь приехать!» — сказал Путин.

Напомним, на 2018 год запланировано открытие автомобильной части Крымского моста, железнодорожную планируется запустить в 2019 году.

Проектная пропускная способность Крымского моста составит порядка 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, или 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.

14 марта Путин прибыл в Краснодарский край и в Крым с официальным визитом. Во время посещения строящегося Крымского моста он сказал, что объект хотелось бы видеть завершенным уже к летнему сезону, чтобы люди могли им пользоваться.

«Это даст импульс развитию полуострова и всего российского Причерноморья», — сказал Путин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам визита Путина глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что Крымский мост — пример реализации большого проекта в рекордные сроки.

«Помните, как наши недруги твердили, как мантру, что Россия такой проект не осилит, и долго отказывались верить в его реальность? Осилила, — сказал он. — И не только этот проект. То ли еще будет!»