Дело о сбитом Украиной рейсе МН17 принимает новый оборот: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 марта, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Ответные меры: Россия готова выслать британских дипломатов;
- Безответственные шаги: США срывают процесс разрядки на Корейском полуострове;
- Ложь за деньги: найден «российский след» в деле о сбитом Украиной MH17;
- Денег нет: нижегородский интернат для «особенных детей» под угрозой закрытия;
- Исследование красной планеты: Россия полетит на Марс в 2019 году.