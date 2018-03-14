Лондон, 15 марта, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Министерство обороны Великобритании официально заявило о скором принятии на вооружение новых ударных дронов типа Protector, сообщает 14 марта портал «Warspot».

Ga-asi.com MQ-9 Reaper

Новые ударные беспилотники вооруженных сил Британии разработаны компанией General Atomics Aeronautical Systems.

Под обозначением Protector британские вооруженные силы получат беспилотники Certifiable Predator B RPA, являющиеся модификацией ударного дрона Predator B, он же MQ-9 Reaper. Военное ведомство великобритании планирует закупить 16 таких дронов, но рассматривает вариант увеличения заказа до 20 подобных аппаратов.

Protector отличается от базовой версии усиленной конструкцией, удлинёнными плоскостями и более серьезной защитой от внешних повреждений типа столкновений с птицами и ударов молний.

Новые британские беспилотники смогут работать в воздухе от 27 до 40 часов и нести бомбы Raytheon Paveway IV и ракеты MBDA Brimstone 2 на девяти точках подвески.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Китайской Народной Республике начались лётные испытания нового малозаметного дрона под названием «Тяньинь», внешний вид которого засекречен.