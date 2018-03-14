Братислава, 14 марта, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности уйти в отставку на фоне разразившегося кризиса из-за убийства местного журналиста Яна Куцяка и его невесты. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает Reuters.

EU2016SK Роберт Фицо

Сообщается, что премьер-министр Фицо уже уведомил президента Словакии Андрея Киску о своем намерении уйти в отставку.

«Если президент примет мое предложение, я готов уйти в отставку завтра», — сказал Фицо.

При этом социалист Фицо подчеркнул, что покинет свой пост при выполнении ряда условий. Главным из них является то, что президент республики должен уважать результаты последних выборов при формировании нового состава кабинета.

Напомним, в конце февраля на окраине Братиславы были обнаружены тела журналиста Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Вскоре стало известно, что Куцяк работал в структурах американского финансиста Джорджа Сороса и вел некое «расследование» о связях итальянской мафии с рядом словацких политиков.

И хотя расследование убийства Куцяка и его невесты еще не завершено, оппозиция, подогреваемая теми же структурами Сороса, уже обвинила во всем Фицо и его правительство. В крупных городах Словакии началась уличная активность студентов, переросшая в относительно массовые демонстрации протеста.

При этом президент Киска встал на сторону протестующих и поддержал все их обвинения в адрес правительства Фицо. Под давлением уличного протеста в отставку были вынуждены уйти двое помощников Фицо — секретарь правительственного совета по безопасности Уильям Ясан и Мария Троскова. Помимо этого, в отставку ушли министр культуры Словакии Марек Мадарич и глава МВД страны Роберт Калиняк.

Но протестующие прямо заявили, что добиваются отставки Фицо и всего его кабинета. Дошло до того, что практически все крупные вузы Словакии в один из дней отменили занятия, чтобы студенты смогли поучаствовать в акциях протеста.

Ряд экспертов отмечают, что Фиц и его кабинет не слишком устраивают США, так как социалисты симпатизируют России и выступают за снятие антироссийских санкций.