Киев, 14 марта, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил депутату Верховной рады Надежде Савченко лишением депутатской неприкосновенности, если та не явится на допрос следователей по делу Владимира Рубана. Об этом сегодня, 14 марта, заявила журналистам глава пресс-службы генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«В случае ее неявки на допрос в СБУ (Службу безопасности Украины) я вынужден буду подать в Верховную раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест», — приводит Сарган слова генпрокурора Луценко.

Напомним, Савченко была вызвана на допрос 13 марта, она не явилась на него, объяснив это тем, что принимает участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге (Франция).

При этом Савченко обещала, что обязательно ответит на все вопросы следствия после 16 марта, когда вернется с сессии ПАСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта сотрудники СБУ задержали руководителя общественной организации «Центр освобождения пленных» Владимира Рубана при пересечении им линии фронта в Донбассе.

В машине, на которой следовал Рубан, было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. Вскоре СБУ предъявила Рубану ряд серьезных обвинений, в частности, «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт». По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности покушение на президента Петра Порошенко.

Суд арестовал Рубана на два месяца, но Савченко заявила, что готова взять его на поруки.

Стоит отметить, что после того, как Савченко вернулась на Украину из российской тюрьмы, она несколько раз ездила в Донбасс к украинским военнопленным. В таких поездках её сопровождал Рубан.