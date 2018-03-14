Киев, 14 марта, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Власти Украины рассматривают возможность как приостановки, так и расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Об этом 14 марта сообщила журналистам пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого договора — либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором», — приводит её слова УНИАН.

Представитель МИД Украины добавила, что ещё одним вариантом является не приостановка действия, а полная денонсация соглашения.

«Мы не приняли какого-либо окончательного решения, поскольку окончательное решение принимает президент. Это договор от имени Украины», — подчеркнула Беца.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что ведомство подготовило предложения для президента Петра Порошенко относительно выхода страны из органов СНГ, а также денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией.

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