Нью-Йорк, США, 14 марта, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Великобритания пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения анализа расследования инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом 14 марта сообщил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен, передаёт телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза

«Мы уведомили ОЗХО о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведённый нами анализ», — сказал британский дипломат.

Напомним, в Нью-Йорке в эти минуты проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН по делу об отравлении Сергея Скрипаля, созванное по инициативе Великобритании.

Заседание проходит в закрытом режиме, хотя первоначально предполагалось, что оно будет открытым.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Россию ответственность за отравление экс-офицера ГРУ и его дочери.

По заявлению британской стороны, отравление было совершено с использованием нервно-паралитического газа «Новичок», разработанного советскими военными, что, по логике официального Лондона, указывает на причастность России к произошедшему.