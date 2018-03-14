Берлин, 14 марта, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал заявление властей Великобритании о высылке российских дипломатов и обвинении России в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сегодня, 14 марта, сообщают германские СМИ.

Британский флаг

«Мы крайне озабочены делом вокруг атаки с применением отравляющего газа и очень серьёзно воспринимаем оценки британского правительства», — сказал Маас.

При этом он осторожно отметил, что Россия была и остаётся самым большим соседом Евросоюза.

В связи с этим Маас считает, что странам ЕС и в особенности Германии нужны конструктивные каналы диалога на наибольшем количестве уровней со всей серьезностью с обеих сторон.

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте Соединенного Королевства, заявила, что её кабинет считает Россию ответственной за якобы имевшее место отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на Великобританию, и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Речь Мэй содержала лишь голословные обвинения и ни одного доказательства. Тем не менее она заявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломата в связи с этим инцидентом.

Более того, в ходе парламентской дискуссии на эту тему министр по делам труда и пенсий Дункан Смит попросил Мэй добиться от германского правительства прекращения любых взаимодействий с Россией по проекту газопровода «Северный поток — 2».