Анкара, 14 марта, 2018, 21:50 — ИА Регнум. 14 марта на стадионе «Водафон Арена» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами «Бешикташ» и «Бавария». Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 3:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 18-й минуте испанский хавбэк Тьяго Алькантара открыл счет, замкнув передачу Томаса Мюллера — 0:1. В дебюте второго тайма гекхан Генул удвоил преимущество в счете — 0:2. Через 13 минут экс-форвард «ЦСКА» Вагнер Лав сократил отставание в счете — 1:2. В конце матча Сандро Вагнер забил последний мяч в этом противостоянии — 1:3.

Статистика матча («Бешикташ"/"Бавария»)

Удары 13/12

Удары в створ 4/5

Владение 52%/48%

Фолы 18/13

«Бавария» разгромно прошла «Бешикташ» с общим счетом 8:1 по сумме двух матчей (5:0, 1:3).

Составы на матч:

«Бешикташ»: Зенгин, Медель, Уйсал, Генул, Эркин, Куарежма, Озякуп, Ленс, Арслан, Пектемек, Лав.

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Рафинья, Боатенг, Алаба, Алькантара, Мартинес, Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Хуммельс — 37, Боатенг — 42, Рафинья — 63, Хатчинсон — 64, Озякуп — 71.

Голы: Алькантара 18 — 0:1, Генул (авг) 46 — 0:2, Лав 59 — 1:2, Вагнер 84 — 1:3.