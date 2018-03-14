Москва, 15 марта, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий парковку для инвалидов, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР Владимир Жириновский и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

Бесплатная парковка на выделенных для инвалидов парковочных местах транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов или детей-инвалидов, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид», обеспечивается вне зависимости от наличия специального разрешения для бесплатной парковки, предусмотренного законами и иными правовыми актами субъектов РФ, следует из текста документа.

В связи с тем, что в Москве зона платных парковок расширилась практически до МКАД, бесплатная парковка для инвалидов, не имеющих включенных в реестр города Москвы парковочных разрешений, стала практически недоступной, обеспокоены авторы. В то же время резко возросшие доходы от предоставления на платной основе парковок на автомобильных дорогах общего пользования и на внеуличной дорожной сети, а также от штрафов могли бы быть направлены, в том числе на расширение количества мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов, полагают они.

Сейчас при размещении автомобиля на парковке для инвалидов при отсутствии парковочного разрешения, включенного в реестр города Москвы, выписывается административный штраф в размере 2,5 тыс. рублей.