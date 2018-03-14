Москва, 14 марта, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак в ходе очередного раунда телевизионных дебатов не смогла противостоять напору своих оппонентов и расплакалась. Дебаты проходили сегодня, 14 марта, на телеканале «Россия 1», модератором был телеведущий Владимир Соловьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

У Собчак было 30 секунд на обращение к избирателям, но другие кандидаты, особенно Владимир Жириновский, постоянно её перебивали. Собчак обратила на это внимание модератора Соловьева, но тот с негодованием сослался на требование Центральной избирательной комиссии, которая запрещает модератору вмешиваться в дискуссию и перебивать кандидатов.

Но Собчак потребовала от Соловьева возместить «её законное время», отведенное на выступление, так как оппоненты перебивают только её. Соловьев однако ничего не сделал.

Затем было время, отведенное для выступления Максима Сурайкина, после речи которого Собчак уже со слезами на глазах сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет.

«И вы это позволяете здесь делать каждый раз», — уже с рыданием в голоса обратилась Собчак к Соловьеву.

Следующим выступал Григорий Явлинский, который начал свою речь с того, что призвал не превращать «спор с Ксенией Собчак в травлю».

«Травля — это низость», — заявил Явлинский.

Завершая очередной раунд дебатов Соловьев заявил, что произошедшее в эфире — это безобразие.

«Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, доведение женщины до слез», — эмоционально заявил Соловьев и потребовал от ЦИК реакции на произошедшее.

В этот момент Собчак, сдерживая слезы и сопли, выбежала из студии.

Стоит отметить, что Собчак является довольно опытной телеведущей и журналистом со стажем. Трудно поверить, что ругань Жириновского, которого мало кто воспринимает всерьез, смогла вывести её из равновесия. Однако образ единственной женщины-кандидата в президенты, грубо задавленной кандидатами-мужчинами вполне может быть привлекателен для еще не определившихся избирателей-женщин.