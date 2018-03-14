Москва, 14 марта, 2018, 21:09 — ИА Регнум. В дискуссии о развитии регионов в рамках форума «Россия — страна возможностей» приняли участие представители «новой волны» губернаторов, которые совсем недавно возглавили регионы РФ.

Nasha-molodezh.ru Форум «Россия – страна возможностей»

Проблематику развития регионов обсудили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Главы регионов рассказали об основных вызовах, которые стоят перед ними.

«Общая проблема для каждого субъекта Федерации заключается в недостатке квалифицированных кадров. В связи с этим перед региональными лидерами стоит задача разработки и реализации стратегии по привлечению специалистов. Другая задача — цифровизация работы региональных команд, что позволяет снизить нагрузку на бизнес и общество», — отметил Антон Алиханов.

По словам спикеров, наличие опыта работы в сфере государственного управления не является определяющим фактором при выборе кандидатов на должности в региональных органах власти — любой команде необходима комбинация людей с разным опытом.

«В каждом регионе очень много талантливых и трудолюбивых людей. Задача лидера состоит в том, чтобы дать им возможность реализовать свои возможности», — рассказал Станислав Воскресенский.

Участники разговора выделили основные качества, которые необходимы современным лидерам. В их числе ответственность, мобильность и привязанность к территории, где они работают.

«В настоящее время существует большой запрос на междисциплинарность, знания в разных отраслях. Лидер должен быть способен анализировать ситуацию и быстро принимать решения», — сообщил Андрей Травников.

Губернаторы сошлись во мнении, что развитие кадрового потенциала является важнейшей задачей для каждого региона.

«Сохранение кадров дает регионам энергию для развития. При этом молодые люди, которые говорят о необходимости работы социальных лифтов, в свою очередь, сами должны проявлять инициативу. И я убежден, что в этом случае они обязательно получат возможность для самореализации», — подчеркнул Андрей Клычков.

Как ранее сообщало ИА РЕ, форум «Россия — страна возможностей» проходит в Москве 13 — 15 марта, и по сути является площадкой для обсуждения проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Проекты платформы направлены на развитие системы прозрачных социальных лифтов, самореализацию талантливой молодежи и профессионалов в разных сферах деятельности, а также консолидацию лучших общественных и благотворительных инициатив.

При поддержке Администрации президента организаторами и реализаторами проектов «Россия — страна возможностей» стали крупнейшие государственные образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты. На сегодняшний день платформа «Россия — страна возможностей» включает 14 самостоятельных проектов.

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