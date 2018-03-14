Вашингтон, 14 марта, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Продолжается визит президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна в Соединенные Штаты Америки, в связи с чем накануне официальный Баку передал послу США в Азербайджане ноту протеста.

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Согласно пресс-службы президента Нагорно-Карабахской Республики, возглавляемая Бако Саакяном делегация с рабочим визитом прибыла в столицу США, Вашингтон, в понедельник, 12 марта. Вчера делегация посетила посольство Армении в Вашингтоне, встретилась в послом Армении в США Григором Ованнисяном и дипломатическим составом.

«Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия США и двух армянских государств. Президент Саакян отметил важность тесного сотрудничества между Арцахом, Арменией и Диаспорой, подчеркнув, что это является одним из ключевых факторов успешного осуществления намеченных программ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Саакян посетил постоянное представительство Нагорного Карабаха в Вашингтоне, где отметил важность расширения и углубления взаимодействия с США, подчеркнув, что для этого представительство должно продолжить свою ежедневную профессиональную работу, и дал конкретные поручения в данном направлении.

Другие подробности визита карабахской делегации, в том числе о возможных встречах с американской стороной, пока неизвестны.