Ташкент, 14 марта, 2018, 22:20 — ИА Регнум. В Узбекистане за последние одиннадцать месяцев, с момента создания бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре, зафиксирован 121 случай сопротивления инспекторам бюро, передает 12 марта телеканал «Узбекистан 24».

Сопротивление

В результате незаконных действий должников было возбуждено 56 уголовных дел. За нанесение телесных повреждений инспекторам были приговорены к заключению 20 человек.

В январе 2018 года бюро взыскало с должников 3,135 трлн сумов (21,96 млрд рублей). За природный газ должники вернули 2,166 трлн сумов (15,17 млрд рублей), за электроэнергию — 924 млрд сумов (6,47 млрд рублей), за питьевую воду — 45,3 млрд сумов (317,4 млн рублей).

В одном из случаев житель Булунгурского района Самаркандской области избил сотрудника бюро, пытавшегося отключить дом от электричества за долг в размере 7,5 млн сумов (52 543 рубля). Суд назначил должнику три года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 сентября 2018 года в Узбекистане при бюро принудительного исполнения при генпрокуратуре будет создана единая межведомственная система по взысканию долгов, которая позволит наладить взаимодействие между государственными органами, финансовыми и другими организациями.

Система позволит применять ограничительные меры к должникам, нарушающим законодательство Узбекистана.